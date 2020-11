Erstmals mehr als 1000 positive Tests in 24 Stunden in Tirol

Innsbruck – Die 449 Corona-Fälle von vorgestern waren vorerst ein Ausreißer, leider noch nicht Normalität. Schließlich wird am Wochenende weniger getestet. Mit knapp 3000 Anmeldungen kündigte sich am Montag aber bereits an, dass die Infektionszahlen in den Folgetagen wieder deutlich höher sein werden. Mit 1029 Neu-Ansteckungen gab es dann am Dienstag erstmals mehr als 1000 positive Testergebnisse in Tirol. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 165 Menschen, allein am gestrigen Tag zehn.