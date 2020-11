Waffenruhe in Berg-Karabach - Russland stationiert Truppen

Nach sechs Wochen heftiger Gefechte haben Armenien und Aserbaidschan eine Waffenruhe für die umkämpfte Kaukasusregion Berg-Karabach vereinbart. Als Teil der am Dienstag erzielten Einigung stationiert der Vermittler Russland dort Friedenstruppen. Eine Entsendung türkischer Soldaten nach Berg-Karabach sei nicht beschlossen worden, teilt Moskau mit.

Die Lage in der Region sei seit dem frühen Morgen ruhig, sagte Schuschan Stepanjan, die Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums, in Eriwan. Kurz zuvor noch hatte Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinian gesagt, die Kämpfe seien auch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe nicht völlig beendet.

In Berg-Karabach, einer Enklave in Aserbaidschan, leben überwiegend christliche Armenier. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hatte. In dem jahrzehntealten Konflikt haben sich seit dem 27. September armenische Kämpfer aus Berg-Karabach Gefechte mit aserbaidschanischen Soldaten geliefert. Dreimal war eine Waffenruhe vereinbart worden, dreimal war sie gescheitert, und die aserbaidschanische Armee rückte immer weiter vor.