Fieberbrunn – Andrang bei der Essensausgabe, bis zu sechs Betten in kleinen Zimmern – und seit der Verhängung der Quarantäne über die gesamte Einrichtung fehlt auch sonst der Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Seitdem Ende Oktober bekannt geworden ist, dass im so genannten „Rückkehrberatungszentrum“ für abgelehnte Asylwerber am Bürglkopf in Fieberbrunn einige Personen mit dem Coronavirus infiziert sind, wurde in Sachen Eindämmung des Virus und Isolierung des Clusters kaum etwas getan. Zumindest werfen das Bewohner und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer den Behörden vor.