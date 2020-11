PLO-Generalsekretär Erekat 65-jährig verstorben

Abbas betrauerte den Tod seines „Freundes“. Er sprach in einer Erklärung von einem „großen Verlust“ für die Palästinenser und kündigte eine dreitägige Staatstrauer an. „Wir sind tieftraurig (...) Palästina fehlt jetzt ein patriotischer Führer, ein großer Kämpfer, der eine entscheidende Rolle beim Hissen der palästinensischen Flagge gespielt hat“, fügte Abbas hinzu und verwies auf Erekats Verdienste in den palästinensischen Verhandlungen mit Israel.

Erekat sprach zwar kein Hebräisch, aber fließend Englisch. In Gesprächen mit westlichen Fernsehstationen erklärte er pointiert die Sichtweise der Palästinenser. Er studierte unter anderem in San Francisco und im britischen Bradford. Dort erlangte er einen Doktortitel in Friedens- und Konfliktstudien. In Großbritannien sei ihm auch erstmals klar geworden, dass der Nahost-Konflikt nicht mit Gewalt, sondern nur durch Verhandlungen gelöst werden könne, sagte er später. Nach seiner Rückkehr in die palästinensischen Gebiete wurde Erekat Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Nablus. Nebenbei arbeitete er als Journalist.