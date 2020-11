Auto von Störaktion in Wien laut „Kurier“ in Brand geraten

Ein Pritschenwagen, den der ehemalige PEGIDA-Sprecher und rechte Publizist Georg Immanuel Nagel am Wochenende bei einer Störaktion in Wien-Josefstadt benutzte, soll laut einem Bericht des „Kuriers“ online vom Dienstag in der Nacht auf Dienstag in Rudolfsheim-Fünfhaus in Flammen aufgegangen sein. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage lediglich einen Einsatz wegen eines brennenden Kfz, die Ursache des Feuers werde untersucht.