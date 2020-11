Sechs Filme für Europäischen Filmpreis nominiert

Für den Europäischen Filmpreis sind sechs Filme nominiert. Zwei deutsche Filme konkurrieren mit Produktionen aus Dänemark, Polen, Tschechien und Italien, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag in Sevilla bekannt gab. Der Europäische Filmpreis gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Gewinner werden coronabedingt nicht wie geplant in einer Gala in Reykjavik (Island), sondern vom 8. bis 12. Dezember digital bekanntgegeben.