Besetzung der Budapester Theater-Universität beendet

Nach mehr als zwei Monaten haben Studenten der Budapester Universität für Theater und Filmkunst (SZFE) die Besetzung des Gebäudes der Universität in Budapest aufgegeben. Grund sind die verschärften Corona-Maßnahmen ab Mittwoch, wie Vertreter der Studenten am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest bekanntgaben. Ihren Widerstand gegen den Entzug der Autonomie der wichtigsten Ausbildungsstätte für Theaterleute und Filmemacher in Ungarn wollen die Studenten fortsetzen.