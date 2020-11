Mann bei Streit in Grazer Mehrparteienhaus erstochen

Ein Streit zwischen zwei Bekannten in einem Grazer Mehrparteienhaus ist am Dienstagabend eskaliert: Ein 56-Jähriger dürfte auf einen 43-jährigen Österreicher eingestochen haben. Das Opfer erlag kurz nach 19.00 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später noch in dem Gebäude festgenommen und soll in den Nachtstunden befragt werden. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Hintergründe waren vorerst noch unklar.