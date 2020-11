Prozess in Leoben wegen Zugsunglück - Lokführer angeklagt

Am steirischen Landesgericht Leoben beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Lokführer, der ein schweres Zugsunglück am 12. Februar 2018 im Bahnhof von Niklasdorf ausgelöst haben soll. Dabei waren ein Frau getötet und etwa 30 Menschen verletzt worden. Der Steirer muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten. Der Prozess ist für einen Tag anberaumt, ein Urteil könnte am Abend fallen.