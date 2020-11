Thomas Stipsits gewinnt den „Salzburger Stier 2021“

Der österreichische Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits (37) gewinnt den „Salzburger Stier 2021“. Für Deutschland geht der traditionsreiche Radio-Preis für deutschsprachiges Kabarett an Stand-Up-Künstler, Bühnenliterat und Kabarettist Moritz Neumeier, für die Schweiz an die Slam-Poetin Lara Stoll. Den „Ehrenstier“ fürs Lebenswerk erhält der Schweizer Kabarettist Joachim Rittmeyer. Der „Salzburger Stier“ ist mit je 6.000 Euro dotiert und wird zum 40. Mal verliehen.

Thomas Stipsits (geboren 1983 in Leoben) kann laut ORF auf fünf Soloprogramme, zwei satirische Kleinkunststücke und eine Werkschau zurückblicken - neben zahllosen Film- und Fernsehauftritten. Er wirkte in Filmen wie „Baumschlager“ oder „Love Machine“ ebenso mit wie im „Tatort“ oder in der ORF-Serie „Vorstadtweiber“. Gemeinsam mit Manuel Rubey entwickelte er die beiden Stücke „Triest“ und „Gott und Söhne“, sein erster Krimi „Kopftuchmafia“ ist bisher 50.000 Mal verkauft worden. Im Spätherbst erscheint sein zweiter Stinatz-Krimi namens „Uhudler Verschwörung“. Thomas Stipsits lebt in Wien, Niederösterreich und Karpathos.