Improvisieren ist gefragt: Herzog und die Jagd nach dem verlorenen Eis

Und Improvisieren ist und war bei der 25-jährigen Weltmeisterin auch gefragt: Schon im September war der internationale Kalender ins Wanken geraten, kurz danach wurden alle Eisschnelllauf-Weltcups in diesem Jahr abgesagt. Für Weltmeisterin Herzog begann danach die Suche nach Wettkämpfen. Stattdesen gab es neue Rückschläge: Erst wurde aufgrund eines Corona-Falls die Trainingsheimat, die Max-Aicher-Arena in Inzell, geschlossen, gleich darauf wurde ein Trainingskollege positiv getestet. Was nun? Kurzerhand stiegen die Herzogs in den Flieger, steuerten das einzige machbare Ziel zum Rad-Training an: Kreta.