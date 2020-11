Wenn die Welt verschwimmt: „Aufzeichnungen eines Serienmörders“

Innsbruck – Inzwischen ist Byongs­u Kim im Ruhestand. Und auch sein Geist dämmert dahin. Vor 25 Jahren hat er das letzte Mal gearbeitet. Oder waren es 26? Byongsu Kim hat Demenz. Die Erinnerungen schwinden. Er weiß aber noch, dass er einst sehr fleißig war. „Dreißig Jahre lang habe ich ununterbrochen getötet“, schreibt er. Byongsu – Ehemann, Vater, studierter Veterinär – war Serienmörder. Mit 45 ging er in den Ruhestand. Jetzt ist er 70. Also doch: 25 Jahre. Die Diagnose Alzheimer führt ihn in einen Lyrikkurs. So was könnte den Verlauf der Erkrankung verlangsamen. Der Dozent vergleicht das Dichten mit dem Morden. Ein Dichter packe die Sprache, „um sie am Ende zu erlegen“, sagt er. Byongs­u Kim sieht das naturgemäß anders. Aber er hat andere Sorgen als poetologische Fachsimpelei. Er will seine Ziehtochter retten. Die hat sich in einen Mann verliebt, in dem Kim seinesgleichen zu erkennen glaubt, einen Killer: „Ich muss Jutae Park umbringen, bevor ich vergesse, wer er ist.“