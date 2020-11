Wien – „Kickl hat einen Haufen Mist hinterlassen, nicht nur Pferdemist“, befindet ÖVP-Klubchef August Wöginger – nicht nur bezogen auf des Blauen einstiges Polizeipferde-Projekt. Gemünzt ist das auf Kickls generelles Wirken als Innenminister, besonders auf jenes in Sachen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Stichwort: Razzia im BVT im Februar 2018. Und Wöginger merkt tadelnd an: Kickl habe es in nur eineinhalb Jahren Amtszeit auf sieben Misstrauensanträge im Parlament gebracht.