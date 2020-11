Innsbruck – Eine „knappe Geschichte“ sei die Budget­erstellung heuer, sagt Finanzausschussvorsitzender Markus Stoll (Für Innsbruck). Und meint damit gar nicht nur den finanziellen Aspekt, denn auch zeitlich geht es Stoll zufolge eng her. Damit widerspricht er den Aussagen von Bürgermeister und Finanzreferent Georg Willi (Grüne), wonach die Budget­erstellung heuer nach demselben Zeitplan erfolge wie in all den Jahren zuvor.