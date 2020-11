Oetz, Haiming, Sautens und Roppen: „Verband führt Heime selbst“

Oetz, Haiming – Die Spatzen pfiffen es seit Längerem von den Dächern, dass der Haussegen zwischen Heimbetreiber und Pflegeverband etwas schief hing. Nun ist die Katze aus dem Sack: Per Jahreswechsel nimmt der Pflegeverband der Gemeinden Oetz, Haiming, Sautens und Roppen die Heimführung selbst in die Hand.

„Mit 1. Jänner 2021 werden die beiden Sozialzentren Oetz und Haiming nicht mehr von SeneCura betrieben“, nimmt SeneCura Regionaldirektor Tirol, Wolfgang Berchtel, dazu Stellung. Er versichert: „Im Sinne unserer ,Näher am Menschen-Philosophie‘ möchten wir den bestmöglichen Übergang an den neuen Betreiber sicherstellen. Das gilt auch für das SeneCura Team, das der Gemeindeverband zur Gänze übernehmen möchte.“

Seit Ende 2019 stehe der Gemeindeverband mit SeneCura in intensiven Gesprächen über Änderungen bzw. Verbesserungen in der Altenbetreuung und –pflege, lässt indes BM Josef Leitner als Obmann des Pflegeverbandes durchblicken. Er erkennt „in Unzufriedenheiten von Mitarbeitern, aber auch von Bewohnern bzw. deren Angehörigen“ den Auslöser des Konfliktes. Die Hauptursache, vermutet Leitner, „dürfte wohl der eklatante Personalmangel und damit verbunden auch der enorme Personalwechsel sein“. In zahlreichen Gesprächen konnten keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden, worauf im Juni 2020 der Gemeindeverband die Vertragsauflösung mit Jahresende beschloss. Gleichzeitig wurden die Gespräche mit SeneCura in der Absicht weitergeführt, doch noch eine Einigung zu erzielen. „Da dies nun nicht gelungen ist, endet der Vertrag mit SeneCura am 31. Dezember“, bestätigt Leitner.