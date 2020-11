Abfaltersbach: „Ein Geschäft bringt Leben in den Ort“

Es gibt im Bezirk Lienz etliche Ortschaften, die keinen Nahversorger mehr aufweisen. „Wenn erst einmal das Geschäft und der Wirt zusperren, steht das öffentliche Leben scheinbar still. Ein­e solche Entwicklung lässt sich eigentlich nicht mehr rückgängig machen.“ Umso mehr schätze er das Ambiente in Abfaltersbach. „Zu Fuß kommt man zu den Ärzten, in die Sprengelstube, zur Bank, zum Einkaufen bei mir oder in der Bäckerei. Von der Schule bis zum Recyclinghof, den ganzen Tag über herrscht mitten in Abfaltersbach reges Kommen und Gehen. Die Leute nutzen einen notwendigen Weg für gleich mehrere Erledigungen.“