EU-Kommission will Behörde für Gesundheitskrisen schaffen

Die EU-Kommission will aufgrund der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie eine Behörde für Gesundheitsnotstände (HERA) schaffen, die 2023 ihre Arbeit aufnehmen soll. Einen entsprechenden Vorschlag kündigte die zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch in Brüssel für 2021 an, als sie die aus Kommissionssicht notwendigen Schritte in Richtung Aufbau einer europäischen „Gesundheitsunion“ präsentierte.