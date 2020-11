Drohende Pflichtschulschließungen: Das große Aufbäumen

Innsbruck – PCR- und Gurgeltests dauern zu lange. Antigentests liefern bereits nach 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis. Wenngleich ein weniger sicheres. Trotzdem, in Tirol, Kärnten und Niederösterreich laufen seit 4. November an Schulen diese Pilotprojekte, die Anfang Dezember auf ganz Österreich ausgedehnt werden sollen, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) gestern verkündete.

➤ ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz , so berichten Kundige, möchte die Bildungsstätten schließen, ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann will das nicht. Dieser sei ob der Debatte mittlerweile in „innerer Emigration“, habe gar gedroht zurückzutreten, heißt es. Als Uni-Professor, als einer nicht aus dem Türkisen-Zirkel, wolle er nicht exekutieren, was aus diesem vorgegeben werde. Grünen-Gesundheitsminister Rudolf Anschober bremse die Zusperr-Befürworter ebenfalls. Warum drängt Kurz darauf, Schulen zuzumachen – obwohl Boulevardmedien, auf deren Positionierung Kanzler seit jeher schauen, dagegen sind?

Für die Antigentests müssen Eltern aber eine Einverständniserklärung abgeben. Im Verdachtsfall kommt in Tirol ein mobiles Einsatzteam an die Schule. Der Bund hat vorerst 5000 Testkits zur Verfügung gestellt. Die Rücklaufquote der Einverständniserklärungen ist auch für Landesrätin Beate Palfrader und Co. verwunderlich. In den beiden Testbezirken (146 Schulen, Bezirke Innsbruck-Stadt und -Land) liegt sie derzeit schulübergreifend bei nur 34,6 Prozent. Im Volksschulbereich bei knapp 53 Prozent, in den AHS bei 28 und in HAK/HTL lediglich im einstelligen Bereich. Das enttäuscht. Bildungsdirektor Paul Gappmaier und Landeselternverbands-Präsident Christoph Drexler führen das auch auf mangelnde Infos zu den Tests zurück. Die Angst der Eltern vor dem Nasen-Rachen-Abstrich bei ihren Kindern sei aber unbegründet, versichert Landesschulärztin Claudia Mark.