Trauerfeiern für PLO-Chefunterhändler Erekat in Ramallah

In Ramallah haben die Trauerfeierlichkeiten für den palästinensischen Chefunterhändler Saeb Erekat begonnen, der am Vortag im Alter von 65 Jahren in Folge einer Corona-Infektion gestorben war. Die sterblichen Überreste Erekats trafen am Mittwoch in einem Sarg, der mit einer palästinensischen Flagge geschmückt war, in der Stadt im Westjordanland ein. Zu der Trauerfeier mit Militärzeremonie wurde auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas erwartet.