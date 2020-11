Spanien verlangt PCR-Test bei Einreise aus Risikogebieten

Einreisende aus Corona-Risikogebieten werden in Spanien ab dem 23. November einen negativen PCR-Test vorweisen müssen. Der Test dürfe nicht älter als 72 Stunden sein, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Madrid mit. Die Einstufung eines Herkunftslandes oder einer Region als Risikogebiet wird anhand der EU-Verordnung 2020/1475 vom 13. Oktober vorgenommen.