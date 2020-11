Person bei Brandstiftung in Tirol von Kamera aufgezeichnet

In Tirol ist es Mittwochabend zu Bränden in Telfs und in der Nachbargemeinde Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) gekommen. In Telfs stand ein Pkw, der in einem Carport stand, gegen Mitternacht in Vollbrand. Der Autobesitzer hatte jedoch eine Videoüberwachungskamera installiert. Um 23.52 Uhr war eine Person zu sehen, die offensichtlich im Bereich des rechten Vorderreifens den Brand legte. Als Brandursache wurde ein Brandbeschleuniger ausgemacht, berichtete die Polizei.