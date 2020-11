Irischer Premier warnt Großbritannien vor „ruinösem“ No-Deal

Der irische Premier Micheál Martin hat Großbritannien vor den Folgen eines Brexits ohne Handelsabkommen mit der EU gewarnt. „Das Letzte, was unsere Wirtschaft jetzt braucht, ist einen zweiten riesigen Schock, wie ein No-Deal ihn auslösen würde“, sagte Martin am Donnerstag in einem BBC-Interview. Ein No-Deal-Brexit würde „ruinös“ und „sehr, sehr schädigend“ für Großbritannien und Irland sein, so der Chef der konservativen Partei Fianna Fáil.