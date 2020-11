Graf verpasst Judo-Europameisterschaft und sattelt beruflich um

Innsbruck –„Mein großes Ziel ist eine Olympia-Medaille!“, sagt Bernadette Graf. Doch der Weg dorthin ist nicht nur beschwerlich, sondern hält auch Umwege bereit. Bisher war die Judo-EM in Prag (19. bis 21. November) der Strohhalm, an den sich die Tiroler Judo-Kämpferin geklammert hatte. Nach der langen Corona-Wettkampfpause sollte das Turnier ein Befreiungsschlag sein. Doch daraus wird leider nichts.

Nach einer Schulter-Verletzung, die Graf für die Staatsmeisterschaft in Oberwart und den Grand Slam in Budapest außer Gefecht gesetzt hatte, kämpft die Tulferin noch immer mit den Spätfolgen einer Coronavirus-Erkrankung. „Die Schulterverletzung ist zur Gänze ausgeheilt, aber die Corona-Folgen machen mir noch zu schaffen. Ich bin aktuell nicht voll konkurrenzfähig, bereite mich lieber in Ruhe auf das Masters in Katar im Jänner vor“, begründete die dreifache EM-Bronzemedaillengewinnerin.

Wie geht es bei Graf weiter? Das erklärte Ziel bleibt das Masters in Katar (Jänner). „Darauf bereite ich mich in Ruhe vor, ich will dort punkten“, erzählt die Tirolerin, die neuerdings in die Polizeiuniform schlüpft. „Ich bin kürzlich vom Heeressport zur Polizei gewechselt“, sagt Graf, die dabei auch an die Zeit nach der Sportkarriere denkt.