Hilferufe aus Wörgl: 13 Vereine zittern um die sportliche Existenz

Innsbruck – Schwimmern und Triathleten in Wörgl steht das Wasser bis zum Hals – vom Nachwuchs bis hin zu den Landeskader-Mitgliedern. Aufgrund der Finanzierungsprobleme rund um die Wasserwelten (die TT berichtete) droht den Sportlern nun, dass sie demnächst auf dem Trockenen sitzen. „Keiner weiß, wie es in Zukunft weitergehen soll“, beklagt Gabi Hausberger, Obfrau des Wave Tri Team TS Wörgl – ein Sportverein, der seine Grundlage sogar im Namen trägt.

Allein 13 Vereine zählt die Unterländerin auf, die nun um die sportliche Existenz zittern: „Kinder aus Schulen und Kindergärten, die vielen Senioren und Therapie-Schwimmer sind in dieser Aufstellung noch gar nicht miteingerechnet.“

Hausberger steht mit ihrem Hilferuf also nicht alleine da, es geht es auch um Arbeitsplätze. Eine am Dienstag gegründete, öffentliche Facebook-Seite mit dem Namen „Erhaltung des ,Wave‘ Wörgler Wasserwelt“ zählte bis gestern Mittag knapp 800 Mitglieder, Tendenz steigend. In Videos, auch vieler Kinder, wird bekundet, warum man für den Erhalt ist. Darunter auch die zweifache Olympiateilnehmerin im Triathlon und Ironman-Austria-Siegerin Eva Dollinger: „Ich liebe es, Kindern beim Training die Liebe zum Wasser weiterzugeben, deshalb würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass das Wave offen bleibt.“