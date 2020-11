VCÖ sieht Zersiedelung als Verursacher für Verkehrsprobleme

„Die Fehler, die in der Vergangenheit bei der Siedlungsentwicklung gemacht wurden, sind wesentlich mitverantwortlich für die Verkehrsprobleme der Gegenwart. Und sie sind auch ein Grund dafür, warum der Verkehr von seinen Klimazielen so weit entfernt ist“, sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger bei der Vorstellung der Publikation „Mobilitätsfaktoren Wohnen und Siedlungsentwicklung“ in Wien.

„In den vergangenen 30 Jahren ist die Einwohnerzahl Österreichs um 14 Prozent gestiegen, die für Wohnen verbaute Fläche hat doppelt so stark zugenommen und die Anzahl der Pkw sogar viermal so stark“, berichtete Schwendinger. Anfang der 1990er-Jahre war demnach die Anzahl der Pkw pro 1.000 Einwohnern in ländlichen Regionen niedriger als in den Städten, heute sei es umgekehrt. In peripheren Bezirken würden nur 29 Prozent der Alltagswege autofrei zurückgelegt, in zentralen zu 35 Prozent und in den größeren Städten außerhalb Wiens rund die Hälfte, so der VCÖ.