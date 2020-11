Sistrans: Noch keine Lösung im Nachbarschaftskonflikt

Anrainer am Starkenweg in Sistrans beklagen sich über verunreinigte Hackschnitzel, die vom Wind in ihre Gärten verfrachtet würden. Die Betreiber eines Pferdehofs weisen zurück, dafür verantwortlich zu sein.

Sistrans – In der Starkensiedlung in Sistrans trübt weiterhin ein zäher Nachbarschaftskonflikt die ländliche Idylle. Der Streit dreht sich u. a. um den Vorwurf, dass verunreinigte Hackschnitzel von einem Pferdebetrieb bei starkem Wind in die Gärten von Anrainern verfrachtet würden. Nach einem ersten Bericht im „Fall für Motz“ setzten sich die Betreiber des „Pferdeparadieses Starkenhof“, eines Einstellbetriebs für 13 Pferde, im Oktober via TT gegen diesen und andere Vorwürfe zur Wehr. Sie starteten sogar eine Umfrage in der Nachbarschaft – und kamen zum Ergebnis, dass sich bis auf einen Anrainer niemand von ihrem Betrieb gestört fühle.

Das wiederum wollen mehrere Nachbarn so nicht stehen lassen. Die Probleme würden keineswegs nur einen Nachbarn betreffen, sondern „mindestens fünf Familien“, erklären sie in einem Schreiben an die TT. Sie erneuern darin ihre Kritik: So seien beim Umbau der landwirtschaftlichen Hofstelle zur gewerblichen Reitanlage im Sommer und Herbst 2018 Bauarbeiten auch an Sonn- und Feiertagen getätigt worden – was die Betreiber vehement bestreiten. Auch der Rasen um die Reitanlage sei sonntags gemäht worden, so ein weiterer Vorwurf.