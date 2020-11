Innsbrucks Mandatare müssen zum Corona-Test

Innsbruck – Ein „Gemeinderat light“ findet kommende Woche in Innsbruck statt. Um die Gefahr einer Corona-Ausbreitung so gering wie möglich zu halten, hat sich der Klubobleuterat (Grüne, Für Innsbruck, SPÖ, ÖVP und FPÖ) darauf verständigt, die Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag sowie die anschließende Budgetsitzung durch diverse Maßnahmen drastisch zu kürzen. Einen Corona-Cluster im Gemeinderat brauche nämlich niemand, wie FI-Klubobmann Lucas Krackl sagt.