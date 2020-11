16-Jähriger überfiel Supermarkt: Haft und Anstaltseinweisung

Im August beging der 16-Jährige dann allerdings eine Tat, die strafrechtlich zu den Kapitalverbrechen gehört: Raub. Motiv und Ausführung öffneten die Augen und machten gestern am Landesgericht vor einem Jugendgericht den Weg frei für eine stationäre psychiatrische Behandlung. So betrat der Bursche kurz nach 18 Uhr den heimischen Supermarkt und hatte nach Wein- und Bierkonsum erneut Lust auf ein Bier. Geld hatte er dafür aber keines eingesteckt. So ging er mit seinem Tuch maskiert in den Markt, holte sich ein Gemüsesackerl und legte es der ihm seit Jahren bekannten Kassiererin auf das Förderband.