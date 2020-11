Einzigartige Überreste eines Soldaten in Litauen entdeckt

In Litauen haben Archäologen und Taucher in einem See nach eigenen Angaben einen einzigartigen Fund gemacht: Bei Unterwasseruntersuchungen fanden sie in neun Metern Tiefe die menschlichen Überreste eines Soldaten, der aus dem 16. Jahrhundert stammen könnte. Der Fund am Grund des Sees Asveja im Osten des baltischen EU-Landes habe unter einer Schicht aus Schlamm und Sand gelegen.