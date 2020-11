Corona-Verschärfungen: Kanzler Kurz lotet die Stimmung in den Ländern aus

Der Appell der Spitalsärzte und des Pflegepersonals an den Tirol Kliniken könnte nicht eindringlicher sein: In einer Video-Botschaft von dreizehn Mitarbeitern der Landeskrankenhäuser Innsbruck, Hochzirl/Natters und Hall wird die Bevölkerung gebeten, sich an die Hygienevorschriften und Abstandsregeln zu halten, Social Distancing zu beherzigen und die Sozialkontakte drastisch zu verringern. Auch was die Maskenpflicht betrifft, wies Alexandra Ciresa-König, Oberärztin an der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, darauf hin, dass sie selbst seit März den ganzen Tag über die Maske trage. "Zum Schutz unserer Patienten und der Mitarbeiter." Die hohe Zahl an täglichen Infektionen müsste unbedingt eingedämmt werden, damit die Behandlung von Erkrankten in den Spitälern noch bewältigbar bleibe.

📽️ Video | Ärzte-Appell an Bevölkerung

Gerade in Altenheimen gibt es aktuell viele Beschwerden, dass sich Besucher oft nicht an die Maskenpflicht halten würden. Obwohl es in der Corona-Pandemie besonders darum geht, die älteren Menschen zu schützen. 295 Corona-Fälle gibt es in den 95 Tiroler Alten- und Pflegeheimen.

In den Spitälern arbeiten Ärzte und Pfleger bereits am Anschlag. 352 Corona-Patienten müssen stationär behandelt werden, 52 auf den Intensivstationen. Alleine 78 Patienten werden an der Klinik versorgt, in den drei Landeskrankenhäusern 14 Abteilungen dafür bereitgestellt. Dazu Claudius Thomé, Chef der Neurochirurgie: "Auf unserer Intensivstation behandeln wir derzeit ausschließlich Corona-Patienten, normalerweise sind es Menschen nach Schlaganfällen oder mit Hirnblutungen." Es gehe um die medizinische Versorgungssicherheit der Bevölkerung, deshalb sei es so wichtig, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.