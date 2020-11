Hongkongs Parlament kommt ohne Demokraten zusammen

Das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ist am Donnerstag ohne Mitglieder der demokratischen Opposition zusammengekommen. Die 19 Sitze des demokratischen Parteienbündnisses blieben leer, nachdem die Regierung vier Abgeordneten am Vortag ihre Mandate entzogen hatte und die übrigen Mitglieder der Fraktion aus Protest ihren Rückzug angekündigt hatten. Die chinesische Regierung reagierte mit einer Drohung.

Mit der Protestaktion stellten die pro-demokratischen Politiker die chinesische Autorität über Hongkong „unverhohlen“ in Frage, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des Pekinger Büros für die Beziehungen zu Hongkong und Macau. Die Oppositionspolitiker wollten Hongkong „ins Chaos stürzen“. Die Rücktrittsankündigung der 15 pro-demokratischen Abgeordneten des Hongkonger Stadtparlaments sei Ausdruck derer „sturen Konfrontation gegenüber der Zentralregierung und eine unverhohlene Infragestellung der Macht der Zentralregierung“, hieß es in der Mitteilung.

Grundlage für den Entzug der Mandate war eine Entscheidung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in Peking, der entschieden hatte, dass Abgeordneten in Hongkong nun ihr Sitz ohne Gerichtsbeschluss entzogen werden kann, wenn sie gegen das neue Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit verstoßen.

Großbritannien zitierte den chinesischen Botschafter aus Protest gegen das Vorgehen der Pekinger Regierung in Hongkong in das britische Außenministerium in London. China habe das bilaterale Abkommen zur Autonomie der früheren britischen Kronkolonie verletzt, erklärte das Außenministerium in London am Donnerstag. Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Opposition in Hongkong sei „ein klarer Verstoß“ gegen das Abkommen, betonte Außenminister Dominic Raab.