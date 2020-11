Anschober legt sich bei Schulschließungen nicht fest

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Donnerstag in einer Pressekonferenz noch nicht festgelegt, ob die Regierung wegen der anhaltend hohen Covid-Neuinfektionen weitere Schulschließungen verfügen könnte. Die SPÖ hingegen bekräftigte am Donnerstag ihre Ablehnung von möglichen Schulschließungen.