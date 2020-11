Anschober legt sich bei Schulschließungen nicht fest

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will sich nicht festgelegen, ob die Regierung weitere Schulschließungen verfügen könnte. „Ich habe immer gesagt, wir werden nach zehn Tagen beginnen zu evaluieren. Wir haben heute Tag zehn“, so Anschober. Berücksichtigt werde nicht nur das Infektionsgeschehen an den Schulen, sondern auch welche Auswirkungen weitere Maßnahmen auf das „Gesamtsystem“ hätten. Die Opposition sprach sich einmal mehr klar gegen Schulschließungen aus.