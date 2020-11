Ukrainischer Präsident mit Corona-Infektion im Krankenhaus

In der Ukraine wird der mit dem Coronavirus infizierte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Krankenhaus behandelt. Selenskyj habe sich entschlossen, in eine Klinik zu gehen, um sich besser zu isolieren und niemanden zu gefährden, sagt eine Sprecherin des Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei nichts Ernstes, beschreibt sie den Gesundheitszustand des Präsidenten.

Selenskyj hatte am Montag erklärt, dass er positiv getestet worden sei. „Trotz aller Quarantänemaßnahmen habe ich ebenfalls ein positives Ergebnis erhalten“, schrieb das Staatsoberhaupt am Montag in sozialen Netzwerken. Der 42-Jährige berichtete davon, erhöhte Temperatur von 37,5 Grad Celsius zu haben, sich aber gut zu fühlen. In der Selbstisolation werde er weiterarbeiten. „Die Mehrheit überwindet Covid-19, und ich werde das auch durchstehen. Alles wird gut!“.