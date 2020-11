Sabitzer-Kritik an Austragung der November-Länderspiele

Marcel Sabitzer hat die Austragung des Testspiels der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Luxemburg mit scharfen Worten kritisiert. „Natürlich überlegt man als Spieler, was man von solchen Spielen hält. Aber im Endeffekt sind wir so Puppen, die ausführen, ausführen müssen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand“, sagte der Leipzig-Legionär, der beim 3:0-Erfolg der ÖFB-Auswahl geschont worden war, am Donnerstag in Wien.