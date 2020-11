Peugeot 208: Sonnenschein aus Frankreich mit Flair und Finesse

Optisch steht der schick gezeichnete Viermeter hingegen als wahrer Nachfolger des legendären und klassenlosen 205 da. Kein kleiner Löw­e war seither so stilsicher gezeichnet — zahlreiche Details, wie die LED-bestückte Front, machen den 208 nicht nur in „Far­o Gelb" zum Hingucker. Noch besser als schaue­n ist aber fahren. Schon ab den ersten Metern offenbart der Löwe ein ausgesprochen quirliges Wesen mit schönem Alltagskomfort.

Unterstützt wird dies durch das kompakte Lenkrad des digitalen „i-Cockpits". Hier setzt sich Peugeot in der Innenraumgestaltung weit von so manchem Kleinen ab und bietet in Optik, Material und Qualität das Niveau höherer Klassen. In der getesteten GT Line gefielen auch die schön umgesetzten Digital­armaturen. Überhaupt lebt es sich vorne auf den toll geschnittenen Sitzen wie im großen Kompaktwagen.