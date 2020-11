Botschaft Saudi-Arabiens in Den Haag beschossen - Festnahme

Nach Schüssen auf die Botschaft Saudi-Arabiens in Den Haag hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige stamme aus der unweit Den Haags gelegenen Gemeinde Zoetermeer, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Auto beschlagnahmt worden. Der Verdächtige werde verhört. Verletzt wurde durch die in den frühen Morgenstunden abgegeben Schüsse niemand.