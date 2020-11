Thiem bei ATP Finals in Gruppe mit Nadal, Tsitsipas, Rublew

Vorjahresfinalist Dominic Thiem trifft bei den ATP Finals in London in der Gruppenphase auf French-Open-Sieger Rafael Nadal und den russischen Debütanten Andrej Rublew. Dazu wartet auf Österreichs Tennis-Star eine Neuauflage des knapp verlorenen Finalduells der vergangenen Saison mit Titelträger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Das ergab die Auslosung für das Saisonfinale der ATP-Tour am Donnerstagabend. Das mit 5,7 Millionen Dollar dotierte Turnier beginnt am Sonntag.