Kurz glaubt an Rückkehr zur Normalität im nächsten Halbjahr

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit einer „deutlichen Rückkehr zur Normalität“ im ersten Halbjahr 2021. Voraussetzung dafür sei ein wirksamer Impfstoff, sagte Kurz am Donnerstag beim 37. Vorarlberger Wirtschaftsforum. Ob die Regierung der zweiten Welle mit einer Verschärfung der Maßnahmen begegnen wird, könne er noch nicht sagen. Man sei aktuell mit der Evaluierung der gesetzten Maßnahmen beschäftigt. „Sie müssen mir noch ein, zwei Tage Zeit geben“, so Kurz.

Er gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr 2021 mit dem Impfen bestimmter Teile der Bevölkerung begonnen werden könne und es gelinge, die Pandemie in den Griff zu bekommen, sagte der Bundeskanzler. Die aktuelle Situation bezeichnete er als „extrem ernst“. Er verband damit die „Bitte an alle, die Maßnahmen mitzutragen“. Die Masse an Infektionen finde im privaten Bereich statt. Wie in weiten Teilen Europas „sind auch bei uns die Infektionszahlen so hoch, dass die intensivmedizinische Kapazität an absolute Grenzen gelangt“. Das sei der Grund, weshalb man „harte Maßnahmen“ habe setzen müssen.