Weltweite Masern-Todesfälle um 50 Prozent angestiegen

Die Zahl der gemeldeten Masernfälle ist 2019 weltweit auf 869.770 angestiegen. Es handelt sich um den höchsten Wert seit 23 Jahren, geht aus einer Veröffentlichung der WHO und des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor. Die weltweiten Masern-Todesfälle stiegen von 2016 bis 2019 um beinahe 50 Prozent und forderten allein im vergangenen Jahr schätzungsweise 207.500 Todesopfer.

Die Masern & Röteln-Initiative (M&RI), zu der das Amerikanische Rote Kreuz, die Stiftung der Vereinten Nationen, die US-amerikanische CDC, UNICEF und die WHO sowie globale Impfpartner wie Gavi, die Vaccine Alliance, die Bill and Melinda Gates Foundation und andere gehören, arbeitet an der Bewältigung der aktuellen Masern-Krise. Ressourcen sollen so gesichert und bereitgestellt werden, dass Verzögerungen bei der Immunisierung in allen Regionen der Welt aufgefangen werden können.