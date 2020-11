Macron fordert genügend Impfdosen auch für arme Länder

Macron wies auf das Projekt ACT Accelerator (ACT-A) der Weltgesundheitsorganisation WHO hin, das Forschung und Entwicklung in der Corona-Pandemie in drei Säulen beschleunigen soll - Tests, Medikamente und Impfstoffe. Das Projekt soll auch die faire Verteilung weltweit sicherstellen. Nach Angaben der Veranstalter in Paris sollen zugunsten von ACT-A rund 500 Millionen US-Dollar zugesagt werden.