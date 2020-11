Ed Sheeran und Co.: Künstler, die wahre Künstler sind

Innsbruck — Egal was Popstar Ed Sheeran angreift, es wird zu Gold. Denn der Brite sorgt nicht nur mit seiner Musik für Begeisterung, sondern nun auch mit Kunst.

So ist ein selbst gemaltes Bild des Musikers bei einer Auktion für den guten Zweck für 40.000 Britische Pfund (rund 44.000 Euro) versteigert worden. Das Gemälde sei das erste und einzige Bild von Sheeran, das jemals zum Kauf angeboten worden sei, erklärten die Organisatoren der Auktion am Montag. Das Werk trage den Namen „Dab 2", weil Sheeran seit seiner Kindheit seinen Vater so nenne, erzählte der 29-Jährige. Er habe seinem Vater bereits zwei Kunstwerke geschenkt.