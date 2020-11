Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl. Die Wahl am 3. November sei „die sicherste der amerikanischen Geschichte“ gewesen“, betonten Vertreter von Behörden der US-Bundesregierung wie von einzelnen Staaten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Immer mehr republikanische Politiker fordern auch, dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden Geheimdienst-Briefings zugänglich zu machen.