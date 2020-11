NoRa: Land Tirol schafft Wohnraum für Frauen in Not

Innsbruck – Es sind drei Krisenzimmer und sechs Garçonnieren, die das Land Frauen und Kindern in Not zur Verfügung stellt. „Wir helfen Frauen, die sonst obdachlos wären“, erzählt Jenny Hausberger. Sie leitet die Anlaufstelle NoRa in Innsbruck. So wie in anderen Schutzeinrichtungen ist man auch hier nicht erpicht darauf, die genaue Adresse an die große Glocke zu hängen. Der Unterschied zu den bereits existierenden Frauenhäusern in Tirol ist, dass hier die Gefahr weit geringer ist, dass gewaltbereite Männer vor der Tür stehen. Es gibt daher keine hermetische Abriegelung der Räumlichkeiten. „Das ist eine Gratwanderung. Denn ganz ausschließen können wir nicht, dass die Ex-Partner die Frauen verfolgen.“