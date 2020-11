Die Adler bleiben auch in der Rückrunde gefräßig

Schwaz – Die Siegermentalität blieb Sparkasse Schwaz Handball Tirol auch nach der Länderspielpause erhalten. Trotz personeller Probleme auf der rechten Seite (u. a. Wilfing verletzt, Wöss spielte mit Bänderriss im Knöchel) bewiesen die Adler am Freitag im „Geisterspiel“ in der Osthalle gegen UHK Krems, dass sie zu Recht der Tabellenführer der spusu-Liga sind. Speziell in der Schlussphase zeigten Kapitän und Topscorer Alex Wanitschek (sieben Treffer) und Co. Moral und feierten einen 30:27-(18:12)-Sieg.