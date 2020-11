Pfleghaus Anras wird Amt und Kulturzentrum

Anras – Das Gemeindeamt des kleinen Ortes Anras im Osttiroler Pustertal wird bald hochherrschaftlich residieren: Der Bürgermeister, drei Angestellte und der Waldaufseher übersiedeln in gut einem Jahr vom alten, beengten Quartier in das so genannten Pfleghaus. Schloss Anras, wie es offiziell heißt, ist ein mächtiger Bau aus dem 12. Jahrhundert, war Sitz des Bischofs von Brixen und des damaligen Rechtspflegers, daher der Name „Pfleghaus“. Die letzten Jahre stand das viergeschoßige Anwesen leer.