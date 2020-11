Wiener Attentäter hatte 21 mögliche Mittäter

Wien –„2. November“ – so nennt sich jene Truppe, die in Sachen Terroranschlag in Wien ermittelt. Am Allerseelentag hat ein 20-jähriger IS-Anhänger in der Bundeshauptstadt vier Menschen erschossen, 23 teils schwer verletzt. Am 11. November ist die „November“-Gruppe etabliert worden; Kriminalisten, Terrorismus- und Dschihadismus-Experten, Analytiker, Forensiker, Techniker gehören ihr an. Den Tatablauf, die Hintergründe sollen sie klären, mögliche Komplizen des Attentäters ausforschen.