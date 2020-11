EU-Ombudsfrau untersucht Gewalt gegen Migranten in Kroatien

Nach schwerwiegenden Vorwürfen gegen die EU-Kommission hat sich diese Woche die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O‘Reilly eingeschaltet. Sie startet eine Untersuchung zum Umgang der EU-Behörde mit Beschwerden wegen möglicher Misshandlungen von Migranten durch kroatische Sicherheitskräfte an den Grenzen. Die EU-Kommission habe die anhaltenden Vorwürfe nicht berücksichtigt, so die Kritik der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Medien berichteten mehrmals von Verstößen an der kroatischen Grenze gegen Menschenrechte, etwa von Misshandlungen der Asylsuchenden oder von Push-Backs - also das nach internationalem Recht illegale Zurückweisen von Migranten in Gefahr, meldete das Büro der Ombudsfrau. Zagreb wies die Vorwürfe stets zurück.