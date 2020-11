„Accidentally Wes Anderson“: Eine Frage der Perspektive

Innsbruck – Mit seinen symmetrischen Bilderbuchtableus in entsättigten Farben hat der US-Regisseur Wes Anderson („Grand Budapest Hotel“) eine in ihrer künstlichen Einzigartigkeit zwar vielfach kopierte, aber selten erreichte Kinoästhetik entwickelt. Und nicht nur Kenner von Andersons Werk mögen sich bisweilen wie in einer seiner Filmkulissen fühlen: wenn sie vor einem in die Jahre gekommenen Hotel stehen oder in einem Hallenbad, wo Jugendstil-Ornamente auf klare Kanten treffen.