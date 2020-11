Pestizidexporte der EU-Länder erweisen sich als Bumerang

Die EU exportierte 2018 mehr als 81.000 Tonnen der in Europa verbotenen Pestizidprodukte. © APA

Brüssel –Ein Verbot des Exports von in der EU nicht zugelassenen Pestiziden haben über 60 EU-Abgeordnete in einem Brief an die EU-Kommission gefordert. Die Haupt­importeure der gefährlichen Pflanzenschutzmittel seien jene Länder, aus denen die EU den größten Teil ihrer Agrar-Importe beziehe, wird gewarnt. Die Pestizide könnten somit als „tödlicher Bumerang“ ihren Weg auf die Teller der europäischen Verbraucher finden.

Die österreichischen EU-Abgeordneten Sarah Wiener und Thomas Waitz von den Grünen und Andreas Schieder und Günther Sidl von der SPÖ gehören zu den Mitunterzeichnern des Schreibens. Sie sprechen sich deutlich für ein Exportverbot aus. „Dies­e Doppelmoral unserer Handelspolitik müssen wir beseitigen, denn so bescheren wir Agrarindustrieriesen wie Bayer Monsanto, Syngeta oder BASF weiter Riesengewinne und gefährden die öffentliche Gesundheit in und außerhalb der EU“, erklärte Waitz. „Wir schneiden uns auch ins eigene Fleisch, wenn die Pestizidrückstände in Lebensmitteln durch Importe wieder auf unserem Teller landen“, warnte er.

„Die EU-Außenhandelspolitik muss sich nach denselben Standards und Gesetzen richten, die auch für unsere Bürgerinnen und Bürger gelten“, fordert auch Wiener. „Alles andere“ wäre „scheinheilig und befördert den Biodiversitätsverlust weiter“, ist sie überzeugt und nannte dies auch als Grund für ihre Ablehnung des Mercosur-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Dieses würde „den Import von pestizidverseuchten Lebensmitteln in die EU und den Export von gefährlichen Pestiziden aus der EU noch weiter verstärken“.

„Es ist unumstritten, dass giftige Pestizide akut­e Vergiftungen und Langzeitschäden für Mensch und Umwelt verursachen“, fordern die SPÖ-Europaabgeordneten Günther Sidl und Andreas Schieder Exportverbote.

Die EU-Länder genehmigten im Jahr 2018 den Export von mehr als 81.000 Tonnen Pestizidprodukten, die Chemikalien enthalten, die für die Verwendung auf ihren eigenen Feldern verboten sind. 41 Chemikalien, die in der EU als zu gefährlich gelten, sind im selben Jahr für den Export gemeldet worden. Die meisten Exporte gingen demnach in ärmere Länder wie Südafrika, die Ukraine und Brasilien, wo der Einsatz von Pestiziden durch die weniger strengen Anwendungsbedingungen wie zum Beispiel in puncto Schutzausrüstung oder Versprühen mittels Flugzeugen noch größere Risiken birgt.